MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan, Hafter ve ve Sisi rahatsız, Kılıçdaroğlu da rahatsız. CHP kimin tarafındadır?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

Tedavi sürecim boyunca şifa dileyen herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum; duanın gücü ve doktorlarımızın dokunuşları ile buradayız, son nefesimize kadar burada olacağız.

"Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız."

"Gazali diyor ki aklı bir kenara itip eskileri taklitle çağıran kimse cahildir. Yalnızca akılla irtifa edip manevi vicdanı dışlayan da yanılmıştır. Nehri tersinden akıtmaya çalışanlardan olmayacağız. "

DÜŞMEMİZİ BEKLEYENLER ÇOK BEKLER

"Demir tavında dövülür toprak tava gelince ekilir zamanı okuyan tohumu çatlatan filiz filiz büyüyen bir fikrin önünde hiçbir muhalif güç duramaz. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler. Daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzaklara tuzak kuran vardır Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. "

'REZALETLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ'

Utanacak ve sıkılacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım... Kötü sözler muhataplarına aittir. Hiç kimse bize bizi anlatmasın. Biz birbirimizi biliriz, hasımları da biliriz. Köksüz niyetler sahiplerine aynen dönecektir. MHP'ye ölüm fermanı yazanlara hatırlatayım, cihan yıkılsa emin olun ki çatımız yıkılmayacaktır. Allah birliğimizi bozmasın...

Düzen, disiplin ve dengeli şekilde, taviz vermeden duruş gösteren her milletvekili arkadaşımla iftihar ediyorum. Şahsen sizlerden razıyım, Allah da razı olsun diyorum...

Bugün 49 kişiyiz, gün gelecek hesap dönecek ve millet tamam diyecek; parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacaktır. Yorulmadık ki yarıştan düşelim. Ülkülerimizin peşinden ayrılmadan rezaletlere karşı mücadele edeceğiz.

'TÜRKİYE SABRININ MEYVELERİNİ TOPLADI'

Var olan her soruna karşı ilkesel bir duruşumuz mevcuttur. Türkiye'yi çembere alan ihanet akımının fikri de zikri de karışıktır... Maalesef hem bölge hem de küresel sistem huzursuzluk sarmalındadır. Cemal Kaşıkçı, Kasım Süleymani, 176 kişiyi taşıyan uçağın vurulması... Güç mücadeleleri insani kazanımlara kastetmektdir. Çatışma alanları yayıgınlık kazanmıştır. Türkiye ve Rusya'nın ortak müdahalesiyle Libya'da çatışma son bulmuştur... Türkiye atak ve aktif dış politika ile söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır... Türkiye doğru zamanda doğru politikarla konum almıştır, AKdeniz'deki ezberler bozulmuştur.

LİBYA GELECEK MESELESİDİR

Türkiye doğru zamanda doğru politikarla konum almıştır, Akdeniz'deki ezberler bozulmuştur... Libya konusu bizim için gelecek meselesidir. Dayatmalara boyun eğmeyen siyasi iradeye karşı çıkmak, vatan severlikle nasıl bağdaşacaktır. CHP neden sızlanıyor. Akdeniz'deki güç oyunlarına Türkiye'nin girmesi zilleti neden kışkırtıyor. Kimden emir alıyorlar. Yunanistan, Hafter, Sisi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rahatsız, şuna bakın ki CHP de rahatsız... Geçici ateşkesin sürmesi umut vericidir ancak CHP bundan bile rahatsız.

CHP, itimat, itibar ve inandırıcılığını kaybetmiştir. Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, aksine yola getirir. Korku siyaseti diye konuşup duruyorlar, alayı kuyruklu yalandır. Siyaset akıl işidir ve fedekarlık gerektirir.

"ÇADIR TİYATRONUZU YA GİDİN KANDİL'DE KURUN YA DA PENSİLVANYA'DA AÇIN..."

Terörist Demirtaş'ın kitabından sözde tiyatro çıkaranlar bu ülkenin köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'da açın.