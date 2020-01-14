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'dan flaş açıklaması!

Rusya'dan flaş Hafter açıklaması!

14.01.2020, 15:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020,15:25

, 'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı. Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasına imza atmadan masadan ayrılmıştı.

Rusya dün Moskova'da yapılan ancak olumlu sonuç çıkmayan görüşmelerle ilgiyi yeni bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını duyurdu. Açıklamada, Hafter'in müttefikleriyle konuşmak için 2 güne ihtiyacı olduğu da belirtildi.

LAVROV: SÜREÇ BİTMEDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter'in çekildiği 'Libya anlaşmasına' dair soruya, "Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul'u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova'da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova'daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek" dedi.

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