Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve Türkiye'nin şu an Libya konusunda çok güçlü bir rol oynadığını bildirdi.
"ATEŞKES SAĞLANACAK"
Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova'dan ateşkesi imzalamadan ayrıldığını hatırlatan Borell, "Libya'da ateşkesin sağlanacağını garanti edebilirim." ifadesini kullandı.
BERLİN SÜRECİNE DESTEK
Borell, Libya konusunda Berlin Sürecine destek verdiklerini de söyledi.Hak ettiği dersi vereceğiz
"ÇOK GÜÇLÜ BİR ROL OYNUYORLAR"
"Bugün Avrupalılar, 6 ay öncesine göre daha aktif ancak şu an Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulunan Borell, Libya krizinin çözümün askeri olmadığını sözlerine ekledi.
AB'den Libya açıklaması: Rusya ve Türkiye çok güçlü bir rol oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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