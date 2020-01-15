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'den açıklaması: ve çok güçlü bir rol oynuyor

AB'den Libya açıklaması: Rusya ve Türkiye çok güçlü bir rol oynuyor

15.01.2020, 09:47

() ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi , ve 'nin şu an konusunda çok güçlü bir rol oynadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES SAĞLANACAK"

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova'dan ateşkesi imzalamadan ayrıldığını hatırlatan Borell, "Libya'da ateşkesin sağlanacağını garanti edebilirim." ifadesini kullandı.

BERLİN SÜRECİNE DESTEK

Borell, Libya konusunda Berlin Sürecine destek verdiklerini de söyledi.

Hak ettiği dersi vereceğiz

"ÇOK GÜÇLÜ BİR ROL OYNUYORLAR"

"Bugün Avrupalılar, 6 ay öncesine göre daha aktif ancak şu an Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulunan Borell, Libya krizinin çözümün askeri olmadığını sözlerine ekledi.

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