Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'daki ateşkes süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüme uluşılıncaya kadar destek vereceğiz." dedi.
15.01.2020, 14:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'daki ateşkes süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüme uluşılıncaya kadar destek vereceğiz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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