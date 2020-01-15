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Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

15.01.2020, 14:40

Dışişleri Bakanı 'daki ateşkes süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüme uluşılıncaya kadar destek vereceğiz." dedi.

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