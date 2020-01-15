Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Libya ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.