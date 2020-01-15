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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

15.01.2020, 18:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020,19:12

Gelen son dakika haberine göre Başkan , ABD Başkanı ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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