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Başkan Erdoğan, gençlik alanında çalışan temsilcileriyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi

15.01.2020, 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020,14:41

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katılarak gençlerle sohbet etti.

AA
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