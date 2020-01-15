Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Alanında Çalışan STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"na katılarak gençlerle sohbet etti.AA
Başkan Erdoğan, gençlik alanında çalışan STK temsilcileriyle bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.