Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır." dedi

Başkan Erdoğan Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Dün grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Millete ve ülkeye hizmet etme derdindeyiz.

HALKIMIZA TEPEDEN BAKMAK BİZE YAKIŞMAZ

Ülkemize ve milletimize, özellikle de emanetlerini taşıdığımız hemşerilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şiarımız gönül belediyeciliğidir. Gönlünü fethetmek öncelikli görevimizdir. Halkımızla aramıza bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz.

"İSTEKSİZ, HEYECANSIZ VE TEMBEL SİYASETÇİLERİN..."

AK Partili bir belediye başkanının her zaman ulaşılabilir olmasıdır özelliği. Zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan belediye başkanıdır. Bir mesele neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine nasıl yapılır sorusuna cevap arayarak başlayacağız. İsteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük servetleri mazeretleridir."

MİLLETİMİZE MAHCUP OLACAK BİR İŞİN İÇİNE GİRMEDİK

AK Parti idare-i maslahatçı bir parti olmamıştır olmayacaktır. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. Biz verdiği sözlerin arkasında duran sözünün eri bir partiyiz. İman varsa imkan da vardır diyerek yarınlara damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız."