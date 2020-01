Hak ettiği dersi vereceğiz

Başkan Erdoğan, darbeci Hafter’in Libya ile ilgili ateşkes görüşmelerinin yürütüldüğü Moskova’dan kaçtığını belirterek, “Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten geri durmayacağız. Libya halkını özgürlüğe kavuşturana kadar bu coğrafyadaki varlığımız sürecek” dedi

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında konuştu. "Biz Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz" diyen Erdoğan, "Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir. Bizim tek amacımız kendimiz ve kardeşlerimizin hakkını korumaktır" dedi.Erdoğan, "Sayın Bahçeli'ye, verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum. CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a da Libya konusunda gösterdiği "devlet adamı" tavrı için ayrıca teşekkür ediyorum. Daha dün, 'Doğu Akdeniz'de herkes var, Türkiye yok' diyen birileri bugün ülkemizin Doğu Akdeniz'de attığı adımlara karşı çıkıyorsa da işte böyle vicdanlı siyasetçiler, yapılan işin hakkını teslim eder" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Rejimin saldırılarından kaçan İdlibli kardeşimiz sınıra harekete geçti. O çocukların çırılçıplak ayaklarıyla çamurlu yollarda nasıl çırpındıklarını izliyoruz." Dünyanın hala İdlib'e seyirci olduğunu söyleyen Erdoğan, "4-5 yaşındaki çocuktan terörist mi olur? Dünyaya sesleniyorum, bu duyarsızlık nereye kadar sürecek? Bu mazlumların, yanında ne zaman yer alacaksınız? BM acaba ne zaman adım atacak? Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemeyeceğiz" dedi. "Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkı zulmün pençesine düşmüş olacaktı" diyen Erdoğan, "Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkesi sağlamak için gayret gösterdi. Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus Hükümeti yapıcı bir tavır sergiledi. Serrac liderliğindeki hükümetin bu tutumuna rağmen darbeci Hafter, ateşkese yanaşmadı. Önce 'evet' dedi ama sonra Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı"Erdoğan, şöyle devam etti: "Heyetimiz dürüst duruş sergileyerek imzasını attı ve şu anda belge elimizde. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk." Başkan Erdoğan, "Libya'da meseleye petrol kaynaklarına hakim olma gözüyle bakılırsa daha çok kan akacak demektir. Libya'da saldırıların sürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" diye konuştu.Başkan Erdoğan, Mardin Nusaybin'de şehit edilen Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir'in, babasının kabrindeki toprağın da içinde olduğu saksıyı kendisine getirdiğini söyledi ve Demir'i kürsüye çağırdı. Erdoğan "Gülay kızımıza babası şu ifadeyi kullanmış: 'Yarası olmayanın yâri olmaz.' Gülay kızımızın bir baba yarası var. Bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden, her meşrepten yüzlerce kardeşi de var. Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin, beraberliğimiz, kardeşliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en müstesna yerine yerleştirdik" dedi.SELAHATTİN Demirtaş'ın Devran isimli oyununu izlemeye giden CHP'lileri eleştiren Erdoğan, "Bakıyorsunuz, ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan malum parti ile tiyatro izliyor. Bu tiyatroyu kiminle beraber izliyorlar, kimin eserini orada canlandırıyorlar? Şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın eserini orada sergileyerek bunu birlikte izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürüdüler. Hani diyordu ya 'tiyatro' diye, siz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git, annelerin gözyaşlarına ortak ol. Onların böyle bir derdi yok. Onlar sadece katillerle, zalimlerle beraber omuz omuza yürürler."Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan, Hukuk Politikaları Kurulu, hükümetin gündemindeki infaz düzenlemesini ele aldı. Erdoğan'ın toplantıda, "Mağdurlar için tatminkar, mahkumlar için adil" bir düzenleme talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda, Erdoğan'ın geçen hafta tepki gösterdiği Berfin Özek kararı çerçevesinde suç ve cezada orantılılık konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.■ HASAN AY