Kılıçdaroğlu’nun ‘Esad’dan sonra ‘Hafter’ seviciliği!

Suriye konusunda yıllardır Esad seviciliği yapan ve TSK'nın Suriye'deki sınır güvenliği ve terör örgütleriyle mücadele kapsamındaki operasyonlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'Hafter' seviciliği yaptı. TBMM'de yeni yılın ilk grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Libya konusunda ise bir kez daha Türkiye'nin barış için gösterdiği çabaları görmezden geldi. Doğu Akdeniz'deki oyunu bozan Libya ile anlaşmalara değinen Kılıçdaroğlu "Mavi Vatan'da söz sahibi olan bütün devletlerle samimi bir diyalog kurmaktan geçer. Doğu Akdeniz'de haklarımızı yitirmek üzereyiz. Kaybeden biziz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Libya konusunda da bildik söylemlerini yineledi. Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya bilgilendirmesini hatırlatarak "Bakan'a da söyledim. Hafter ile de konuşmanız lazım, Suriye'de Beşar Esad ile konuşmanız lazım" dedi. Libya konusunda Türkiye'nin diplomasi adımlarını, ateşkes için gösterdiği çabayı ve Hafter'in barış masasından kaçmasını görmezden geldi.