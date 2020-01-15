Mısır'da AA ofisine baskın!

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü. Dışişleri Bakanlığı baskın ile ilgili "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

BASKININ NEDENİ AÇIKLANMADI

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

GAZETECİLER, BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

MISIR MAKAMLARI AÇIKLAMA YAPMIYOR

AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

AA GENEL MÜDÜRÜ KAZANCI: "MISIR MAKAMLARI, AA ÇALIŞANLARINI DERHAL SERBEST BIRAKMALIDIR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

DIŞİŞLERİ'NDEN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

AA'ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır'daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır.

Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik söz konusu düşmanca uygulamalarını kınıyoruz. Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir." dedi.

GENEL MÜDÜR KAZANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.