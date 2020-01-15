Tunç Soyer'in bakışları gözlerden kaçmadı! Başkan Erdoğan'a hayran hayran baktı

Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programına katıldı. Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile selamlaştı. Bu sırada Tunç Soyer'in hayran bakışları gözlerden kaçmadı. Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan'a Beştep'deki toplantı da hayran hayran bakmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Programı'na katıldı.

GÖZLERDEN KAÇMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salona geldiğinde teröne iştirak eden belediye başkanları ile selamlaştı. Bu sırada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bakışları gözlerden kaçmadı.

BEŞTEPE'DE AYNI BAKIŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarıyla Beştepe'de bir araya geldiği toplantıda çekilen fotoğraflarda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Erdoğan'a bakışları dikkat çekmişti.

İSTEMEZÜK ZİHNİYETİNE GÖNDERME

Türkiye'nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan her projenin karşısına dikilen "İstemezuk" zihniyetine göndermede bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan "İstemezük" zihniyetine gönderme

REKOR BAŞVURU

Erdoğan, "Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü, medeniyeti koruyacak, diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz." dedi. Öte yandan Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurdu. Ayrıca Erdoğan, "Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan Ankara’da kritik açıklamalar