Umudun adı Türkiye

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, evlerini terk ettiği Suriye’nin İdlib kentinde Türkiye’nin girişimleriyle sağlanan ateşkesin ardından, büyük inşa ve insani destek seferberliği başladı.

Türkiye tarihin en büyük çadır kenti haline dönüşen ve 3 milyon nüfusun yaşam mücadelesi verdiği İdlib'te, dünyaya örnek olacak insani yardım seferberliği sürdürüyor. Türk Kızılay'ı ve AFAD eliyle yürütülen 'acil yaşam müdahalesi' çalışmaları kapsamında şefkat eliyle yaraları saran, soğuk kış ayında sokakta kalan insanları koruyan Türkiye, ateşkesin ardından bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırarak, kalacak yer, gıda ve sağlık ihtiyacı olan 50 bin kişi için harekete geçti. n BÜYÜK insani kriz için yürüttüğü yoğun siyasi ve diplomatik girişimlerle ateşkesi sağlayan Türkiye, yaşanan drama son vermek için 3 uygulamayı devreye soktu. İlk olarak, Kızılay aracılığıyla İdlib içinde 6 kamp daha kuruyor. 13'e yükselecek olan kamp sayısı ile 10 bin çadır bölgeye sevk edilecek ve 50 bin kişi buralara yerleştirilecek.



■ TÜLAY CANBOLAT