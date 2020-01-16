Bu servet çürümesin!

Yeni Asır’ın Aydın’daki Paşa Yaylası Oteli’nin kente kazandırılması için yaptığı haberler yetkilileri harekete geçirdi. Vali Köşger, milli serveti kurtarmak için çözüm arayışında olduklarını söyledi

Aydın'ın Uludağ'ı olarak bilinen 1200 rakımlı Paşayaylası'nda 1989- 1991 yılları arasında dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından yayla turizmi amacıyla büyük umutlarla yaptırılan Paşa Yaylası Oteli'nin bahtı bir tülü gülmedi. İl Özel İdaresi tarafından 2005 yılında Aydın Belediyesi'ne devredilen ve 2007'de 491 bin lira harcanarak yeniden açılan otel, 13 oda ve 36 yatak ile yaklaşık 200 kişiye hizmet veriyordu. İşletilemediği için kısa sürede tekrar kapılarını kapatan otel, yıllar geçtikte demirbaş malzemeleri çalındı, kapı ve pencerelerine zarar verilerek harabeye döndü.





Paşa Yaylası Oteli 1991 yılında yapıldı. 2007 yılında ise 491 bin lira harcanarak yenilendi.



OTEL YANLIŞ SEÇİM

Yeni Asır'ın 'Milyarlık otel çürüyor' başlıklı haberlerinin ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla otelin kente kazandırılması için çalışma başlatılmıştı. Vali Köşger, Paşa Yaylası Oteli ile ilgili son gelişmelerle ilgili Yeni Asır'a bilgi verdi. Otelin kente uzak konumundan dolayı yatırımcının ilgisini çekmediğini dile getiren Vali Köşger, "Paşa Yaylası'na otel yapılması yanlış bir seçim olmuş. Orayı doluya koyuyoruz almıyor, boşa koyuyoruz dolmuyor. Otelin son hali berbat vaziyette. İl Özel İdareden belediyeye geçmiş. Belediye kiralamış, şirket kötü kullanmış ve kapanmış. Duvarları bile yerinde yok. AMATEM ve Gençlik Spor Merkezi yapabilir miyiz diye baktık. Şehre çok uzak, ulaşım sıkıntısı var. Birkaç kuruma teklif ettim, yerinde baktılar. Kimse oraya gitmek istemedi. Bir türlü o iş ilerlemiyor. Yine de bir şey yapılabilir mi, bakacağız" diye konuştu.



KAZIM YÖRÜKCE