Derme çatma çadırda hayatta kalma savaşı

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. Suriyeli Ebu Abdullah ailesi, İdlib'in Sermeda ilçesindeki Dua kampında derme çatma bir çadırda hayatta kalma mücadelesi veriyor.



REJİM UÇAKLARI VURDU: 15 ÖLÜ, 20 YARALI

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'te sanayi bölgesini hedef aldığı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi, İdlib kentinde Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle sağlanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'te sanayi bölgesini hedef aldı. Sadırıda ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.







