  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Derme çatma çadırda hayatta kalma savaşı

Derme çatma çadırda hayatta kalma savaşı

Derme çatma çadırda hayatta kalma savaşı
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. Suriyeli Ebu Abdullah ailesi, İdlib'in Sermeda ilçesindeki Dua kampında derme çatma bir çadırda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

REJİM UÇAKLARI VURDU: 15 ÖLÜ, 20 YARALI
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'te sanayi bölgesini hedef aldığı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi, İdlib kentinde Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle sağlanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'te sanayi bölgesini hedef aldı. Sadırıda ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derme çatma çadırda hayatta kalma savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN