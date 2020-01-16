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Duyarsız kalmamız söz konusu olamaz

Duyarsız kalmamız söz konusu olamaz
Giriş Tarihi: 16.1.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi , medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısında sıcak gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Akar, Türkiye'nin Libya'ya duyarsız kalamayacağını vurgulayarak, "Libya'da eğitim işbirliği timimiz kendilerine destek oluyor" dedi. "Libya'da ne işimiz var?" sorusu üzerine ise Bakan Akar, "Libya, tarihi bağlarımızın, kültürel birlikteliğimizin olduğu denizden sınırdaşımız bir ülke. Aynı zamanda ekonomik faaliyet Libya'daki gelişmelere duyarsız kalmamız söz konusu olamaz" dedi.

'ÇÖZÜMDEN YANAYIZ'
Akar, "Moskova'da, Libya'daki taraflar arasında görüşmeler gerçekleşirken Türkiye ile Rusya'nın bu süreci domine etmesi pek istenmedi. 19 Ocak'ta Berlin'de liderler düzeyinde konferans var oradan sonuç çıkacaktır. Biz ateşkes ve barış istiyoruz, siyasi çözümden yanayız. Ateşkesin bittiğine dair açıklamaların şu an sahada

■ OKAN MÜDERRİSOĞLU
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