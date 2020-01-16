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'de iki asker oldu

Hakkari'de iki asker şehit oldu

16.01.2020, 08:57

, 'nin ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada Tolga Kaplan ve Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

AA

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