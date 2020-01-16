HSK'dan flaş Metin İyidil kararı! Metin İyidil tutuklandı

Hakimler Savcılar Kurulu, Metin İyidil’e beraat kararı veren istinaf 20.ceza dairesi üyeleri hakkında soruşturma başlattı. İyidil'in serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlatan HSK, Ankara 20. Ceza Dairesi başkan ve üyelerini görevden alıp başka yere atadı. Öte yadnan Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen ancak itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



METİN İYİDİL TUTUKLANDI

Öte yandan tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil tutuklandı.



İyidil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Hastanedeki işlemlerinin ardından İyidil'in Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürülmesi bekleniyor.