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acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

16.01.2020, 22:58

: bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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