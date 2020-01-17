Aydın’da pankart krizi! ‘Pankart yapma icraat yap’

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Koçarlı Belediyesi arasında pankart krizi yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi ile ortak kullandığı hizmet binasının üzerine "Koçarlı'ya 62 milyon lira yatırım yaptık. 205 kilometre yol çalışması, 119 kilometre hat çalışması. Hayırlı olsun. Özlem Çerçioğlu" yazılı bir pankart astı.ÜZerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun fotoğrafının da bulunduğu pankartın altına Koçarlı Belediyesi ise "Yalan" başlıklı bir pankart astırdı. AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile asılan pankartta da "Pankart yapma Büyükşehir icraat yap!" ifadeleri yer aldı.