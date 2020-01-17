Baş’ın avukatı Zorba: Davayı FETÖ kazandı

Manken Aslı Baş'ın 2010'da iş insanı Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasında ölü bulunmasıyla ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların beraat etmesi, Baş ailesinin tepkisine yol açtı. Aile karara itiraz edecek. Davanın 2 gün süren 35. duruşmasına tutuksuz işadamı Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle tüm sanıklara beraat kararı verdi.



KALKAVAN ARANDI

Baş ailesinin avukatı Faruk Zorba, kararın Bölge Adliye Mahkemesi'nden döneceğini söyleyerek, "Mahkeme, 'Aslı Baş öldürülmemiştir, deliler yok edilmemiştir' dedi. Delilleri yok eden kişi için de beraat kararı verdi. Onca çelişkiye rağmen onca maddi bulgulara, kamera kayıtlarına, uyuşmayan beyanlara rağmen yalancı tanıklar hakkında da beraat kararı verildi" dedi. ZORBA, kararın Bölge Adliye Mahkemesi'nde değişeceğini ve suçluların cezasını bulacağını savunurken, Ahmet Bayer'in FETÖ'nün üst yönetimindeki 10 adamından biri olan İhsan Kalkavan'ı araya sokarak ve örgüte para vererek yargılamayı etkileyecek girişimlerde bulunduğunu, bunun da verdikleri hukuk mücadelesiyle kanıtlanacağını iddia etti.



■ ADEM ÜLKER