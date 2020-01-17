Başkan Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ile Ağrı'da kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. AA