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’da zanlısı tutuklandı

Muğla’da cinayet zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz pazartesi gecesi öldürülen Mesut Demirel'in katil zanlısı tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Cevdet Serhat Kara'nın, "Önceden aramızda husumet vardı, öldürdüm" dediği öğrenildi. Armutalan'da meydana gelen olayda, Demirel (39) tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Demirel'i öldürdüğü belirlenen Cevdet Serhat Kara olayın hemen ardından, olayla ilgileri olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alınırken M.B. "Delilleri karartma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin nedeninin bir kadın olduğu iddia edilmişti.

■ ADEM ÜLKER
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