Gelen son dakika haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Rapor açıklandı... Son bir haftada 1471 kişi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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