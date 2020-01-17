  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Rapor açıklandı... Son bir haftada 1471 kişi!

Rapor açıklandı... Son bir haftada 1471 kişi!

Rapor açıklandı... Son bir haftada 1471 kişi!

17.01.2020, 22:01

Gelen son dakika haberine göre Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rapor açıklandı... Son bir haftada 1471 kişi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN