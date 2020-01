‘Yeniden şahlanışın kapılarını açıyoruz’

2019’un ‘YENİDEN YÜKSELİŞ YILI’ olduğunu söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden şahlanış dönemi olan 2020 hedeflerini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda 2020 yılı çalışmalarını paylaştı. Başkan Erdoğan, "Biz 2019 yılını 'yeniden yükseliş yılı' haline dönüştürdük. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsran uğratmayı sürdüreceğiz" dedi.



GÜVENLİK



MİKK faaliyete geçiyor

● MİT'in İstanbul şubesi açılacak.

● Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) yakında faaliyete geçirilecek.

● Türkiye'nin Doğu sınırında 117, batı sınırında 42 elektro optik kule devreye sokulacak. Böylece, 1.182 kilometrelik doğu sınırının 740 kilometrelik kısmı, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmı gözetlenecek.

● İHA, SİHA'dan sonra Akıncı (Silahlı) devreye girecek. Böylece Türkiye, dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten üç ülkeden biri olacak.



EKONOMİ



Yüzde 5 büyüme hedefi

● Yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3.4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üzerine çıkılacak.

● İş insanları dünyanın her köşesine Türk bayrağını taşımaları için desteklenecek, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye için gayret gösterilecek.

● Eximbank kaynakları ile 50 milyar dolarlık ihracat finanse edilecek.

● Sınır kapılarında randevulu sanal sıra sistemine geçilecek.

● 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha hizmete açılarak 25 bin kişiye istihdam imkânı sağlanacak.

● Bor ürünleri satışından 820 milyon dolar gelir elde edilecek.



SAĞLIK



64 TESİS TAMAMLANACAK

● Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir hastaneleri hizmete açılacak.

● İnşaatı devam eden 64 adet sağlık tesisi tamamlanacak, 19 sağlık tesisinin daha temeli atılacak.

● Sağlık turizmi için ülkemize gelen hasta sayısı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltilecek. Tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında hastaları takip etmek üzere, yurt dışında 20 teşhis merkezi kurulacak.

● Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi gündemin ilk sıralarında olacak.



ADALET



ÖLÇÜLÜ İNFAZ REJİMİ

● Ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışılacak.

● İnsan hakları eylem planı da birkaç ay içerisinde tamamlanacak.

● İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

● Hedef süre uygulaması Adli Tıp Kurumu'nda da hayata geçirilecek.

● Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı getirilecek.





ULAŞTIRMA



KANAL İSTANBUL BAŞLIYOR

● Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı- Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinin kalan kısımları önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak.

● Ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul Projesi çok yakında başlatılacak.

● Halen Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında toplam 1.889 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı tren hattı bitirilecek.

● Ankara-Sivas hattının Balışeyh-Yerköy- Akdağmadeni kısmında Mart ayı sonunda test sürüşleri başlatılacak.

● İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı ikinci fazı Haziran ayında hizmete sunulacak.

● TÜRKSAT 5A uydusu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacak.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK



YILDA 300 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

● 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak.

● Ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaş kalmayıncaya kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üretimi sürdürülecek.

● 38 ilde daha millet bahçeleri hizmete girecek.





TARIM VE ORMAN



ET İTHALATI AZALACAK

● Orman varlığı yıl sonunda 22.9 milyon hektara ulaştırılacak.

● 6.6 milyar lira hayvancılık desteği verilecek.

● Et ithalatı azalacak, 2022 yılında tamamen sıfırlanacak.

● Küçükbaş hayvan varlığı 56 milyona ulaştırılacak.





KÜLTÜR VE TURİZM



12 ay turizm, 75 milyon turist

● Kültür ve turizm faaliyetleri 12 aya yayılarak "75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir" hedefine ulaşılacak.

● Günün 24 saati hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphane yakında hizmete sunulacak.

● Yıl sonuna kadar 10 kütüphanenin daha millet kıraathanesi formatında hizmet vermesi sağlanacak.

● Atatürk Kültür Merkezi, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak.



AİLE VE ÇALIŞMA



600 ŞEHİT YAKININA İSTİHDAM

● Aktif İşgücü Programları kapsamındaki kurs ve programlarla 261 bin kadın yararlandırılacak.

● Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 600 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

● Yılın ilk yarısında 125 bin vatandaş İŞKUR'un kurs ve programlarından yararlandırılacak.

● İşverenlere asgari ücret desteğini bu yıl da sürdüreceğiz.

● Yeni Ekonomi Programı'na göre önümüzdeki üç yılda istihdam 3.2 milyon kişi artırılacak, 2022 yılında işsizlik yüzde 9.8'e indirilecek.