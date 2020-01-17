Zehir tacirlerine eş zamanlı darbe

Güvenlik güçlerinin Türkiye genelinde yaptığı eş zamanlı narkotik operasyonunda, uyuşturudan aranan 725 suçlu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarla birlikte şüpheli adres ve şahıslar didik didik arandı. 9 bin 375 ekip, 7 hava aracı, 67 deniz aracı, 35 bin 794 personel ve 437 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 760 ikamet/işyeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk bina denetlendi.



■ ŞENOL KANTÜRK