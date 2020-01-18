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Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü

18.01.2020, 21:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020,21:40

Son dakika haberine göre Başkan , Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

LİBYA VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı..

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