Başkan Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.



LİBYA VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı..