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Başkan Erdoğan'dan için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Rahşan Ecevit için taziye mesajı

18.01.2020, 12:30

Başkan , merhum Başbakanlardan 'in eşi 'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı 'a taziyelerini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve taziyelerini iletti.

Erdoğan görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

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