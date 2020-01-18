Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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18.01.2020, 15:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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