ByLock’tan darbeyi duyurmuş!

FETÖ’nün firari sözde “TSK imamı” Adil Öksüz’ün hain darbe girişiminden 6 ay önce ByLock’tan örgüt üyelerine elebaşı Fetullah Gülen’in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi. MİT ve emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, Öksüz'ün 10 Ağustos 2014'ten 2 Şubat 2016'ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalarda Öksüz'ün kendisi gibi örgütün mahrem yapısında görevli kişilere örgüt elebaşı Gülen'in mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.



'SÜFYANİYETİN YIKILIŞ YILI'

Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı" ifadeleri dikkati çekti.