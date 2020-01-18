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Düşmanı kör sağır eden sistem

Düşmanı kör sağır eden sistem
Giriş Tarihi: 18.1.2020

tarafından özgün olarak geliştirilen Mobil Elektronik Harp Sistemi tüm dünyada gündem oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği günden beri sıkça konuşulmaya başlandı. Peki Koral nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda "KORAL projesiyle düşman hatlarındaki elektronik haberleşme hatlarını ve radar sistemlerini köreltmede önemli kabiliyetler kazandık" sözleriyle önemine vurgu yaptığı Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen KORAL Elektronik Harp Sistemi, radarları kör ediyor, iletişimi kesiyor ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırıyor. KRİTİK ROL Bölgesinden terörü söküp atmakta kararlı olan Mehmetçiğin özellikle Suriye'de gerçekleştirdiği harekatlarda önemli yardımcısı olan sistemin menzili 200 kilometre... Sistem Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmesinin ardından Türk askerine önemli destek sundu. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim, saat 16.00'da bölgede tüm iletişim sistemleri KORAL sistemi ile durduruldu.

BETÜL USTA (ANKARA)
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