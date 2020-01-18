  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

Şehitlere son görev
Giriş Tarihi: 18.1.2020
Suriye'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29) memleketi Tokat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un cenazesi Eskişehir'de toprağa verilirken Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ise memleketi Şanlıurfa'da ikindi vakti düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehitlere son görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN