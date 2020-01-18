Şehitlere son görev

Suriye'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29) memleketi Tokat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un cenazesi Eskişehir'de toprağa verilirken Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ise memleketi Şanlıurfa'da ikindi vakti düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.