Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 km dışında bombalı bir saldırı düzenlendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, saldırının Türk müteahhitleri hedef aldığını duyurdu. Türk Büyükelçi, ölü bilgisinin olmadığını ancak yaralıların olduğunu bildirdi.

RESTORANA DALDI

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

4 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI

Somali'de dört gün önce de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlenmiş. Saldırıda 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, SOMALİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4'ü Türk 11 sivilin yaralandığı Somali'deki terör saldırısını kınadı. MSB'nin Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ AY İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay bir bombalı araç saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, asıl hedefin bölgedeki Türk vatandaşlarını olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı..