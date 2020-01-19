İlk karnesini şehit babasına götürdü

Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'nda 2015 yılında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan polis memuru İbrahim Derindere, geride kızı Hafsa Derindere (8) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Minik Hafsa, babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı.



KARNESİNİ VALİ AKTAŞ ALDI

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından bu yıl okula götürülen ve birinci sınıfa başlayan Hafsa'nın karnesini velisi olarak Aktaş aldı. Karnesine kavuşan Hafsa, annesi ile birlikte Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne giderek babasının mezarına koştu. Önce dua eden Hafsa, ardından karnesini babasını gösterdi.



