  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İlk karnesini şehit babasına götürdü

İlk karnesini şehit babasına götürdü

İlk karnesini şehit babasına götürdü
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'nda 2015 yılında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan polis memuru İbrahim Derindere, geride kızı Hafsa Derindere (8) ve gözü yaşlı eşi Şeyma Nur Derindere'yi bıraktı. Minik Hafsa, babası şehit olduğunda 2 yaşında olduğu için onu hiç hatırlayamadı.

KARNESİNİ VALİ AKTAŞ ALDI
ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından bu yıl okula götürülen ve birinci sınıfa başlayan Hafsa'nın karnesini velisi olarak Aktaş aldı. Karnesine kavuşan Hafsa, annesi ile birlikte Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne giderek babasının mezarına koştu. Önce dua eden Hafsa, ardından karnesini babasını gösterdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk karnesini şehit babasına götürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN