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Merkel'den açıklaması: Anlaştık

Merkel'den Libya açıklaması: Anlaştık

19.01.2020, 21:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020,22:10

'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 'nın başkenti 'de düzenlenen konferans sona erdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "'Libya Konferansı 'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

LİDERLER MUTABIK KALDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenliyor.

ASKERİ KOMİTE CENEVRE'DE TOPLANACAK

BM Genel Sekreteri Gutteres, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik" dedi.

Konuya değinen Almanya Başbakanı Merkel ise 5 artı 5 kişilik bir askeri komitenin olacağını açıkladı.

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