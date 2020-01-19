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Şampiyonluk kupasıyla duygusal ziyaret

Şampiyonluk kupasıyla duygusal ziyaret
Giriş Tarihi: 19.1.2020

’da nakli bekleyen hocaları ’a, kazandıkları şampiyonluk kupasını götüren öğrencileri gurur yaşattı.

Aydın'da kök hücre nakli için gereken 200 bin liranın toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatılan beden eğitimi öğretmeni 45 yaşındaki Mücahit Doğan'a öğrencileri turnuvada namağlup şekilde kazandıkları şampiyonluk kupasını hediye etti. Mücahit öğretmen ve ailesi öğrencilerinin verdiği anlamlı hediyenin ardından duygusal anlar yaşadı.

OKSİJENSİZ KALDI
Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı antrenörü ve Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Mücahit Doğan, 8 ay önce kalp krizi geçirdi. Beyni 25 dakika oksijensiz kalan Doğan, Nazilli Devlet Hastanesi'nde 1.5 ay yoğun bakımda kaldı. Beyin fonksiyonlarını kaybettiği belirlenen Doğan Palyetif Ünitesi'nde 6 ay tedavi gördükten sonra dün taburcu edildi. Evine getirilen Doğan'a öğrencileri sürpriz yaptı. Aydın genelinde 15 takımın katıldığı okullar arası genç erkekler futbol turnuvasının finalinde İncirliova Spor Lisesi'ni 2-1 mağlup ederek namağlup şampiyon olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futbol Takımı, kazandıkları kupayla öğretmenlerini evinde ziyaret etti.

KAZIM YÖRÜKCE
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