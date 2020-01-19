Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Somali'nin başkenti başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısında yer alan Afgoye bölgesinde, Türk vatandaşlarının bulunduğu bir restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. POLİS tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığı belirtildi. Polis memuru Nur Ali, "Hızla gelen bomba yüklü bir araç, Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana daldı" dedi. Saldırıda 6'sı Türk toplam 17 kişinin yaralandığı açıklandı.



2 TÜRK'ÜN DURUMU AĞIR

Olayla ilgili Türkiye'den çok sayıda kınama açıklaması gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son bilgileri paylaştı. Koca, yaptığı açıklamada, "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. AYRICA 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır" ifadelerini kullandı.