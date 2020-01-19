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‘Yediği ekmeğe ihanet eden zalim piyonlar’

‘Yediği ekmeğe ihanet eden zalim piyonlar’
Giriş Tarihi: 19.1.2020
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15'inci dönem mezuniyet töreninde konuştu. Türkiye'nin gündemini değerlendiren Bahçeli, "FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır. Türkiye'de CHP bunların kontrolündedir. İP bunların kolcusudur. HDP terör aparatıdır. Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesin. Gitsinler Esad'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler" dedi.



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