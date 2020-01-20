Berlin’de kritik Libya diplomasisi

Libya’da kalıcı barış anlaşmasına varılması amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de zirve düzenlendi. Kritik görüşmeler yapan Başkan Erdoğan, zirve öncesinde Rusya Başkanı Putin ile görüştü. Libya’da nispi sükunet sağlandığını belirten Erdoğan, “Hafter’in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekiyor” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya'da kalıcı barış anlaşmasına varılmasını hedefleyen konferansa katıldı. Dünya basının büyük ilgi gösterdiği konferansta Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan, konferans öncesinde ise Rusya lideri Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüülmecid Tebbun ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkanı Serrac ile görüştü. Putin ile görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan ve Putin görüşme başlamadan önce basına ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin amacındayız, buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekiyor" dedi.



S-400 SÜRECİNİ TAMAMLADIK

2019 yılını Rusya ile ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen, milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamlamış durumdayız. Türk Akım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası da stratejik bir niteliğe haizdir. 2020- 2021 dönemini, karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi İstanbul'daki görüşmemizde aktardım. Ortak çabamız Libya'da sahada nispi sükunet sağladı. Ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğiniz sorumluluğunuz ve sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz kabul ettiler, Moskova zirvesinde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler" dedi.



HAFTER ÇÖZÜM İSTEMİYOR

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafının ateşkes antlaşmasını imzaladığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Metni imzalamayan Hafter ise, siyasi çözümden değil askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin amacındayız, buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



BAŞKENTTE POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Berlin'de Libya Konferansı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Konferansın düzenlendiği Başbakanlık binasının bulunduğu bölge termal kameralarla izlendi. Başbakanlık binası yanındaki Spree Nehri'nde gemi geçişine konferans süresince izin verilmedi





BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu. Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.Başkan Erdoğan da vatandaşların yanlarına giderek onlarla sohbet etti. Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.