Eşine ve oğluna böyle veda etti

Tokat'ta kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Namaz sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Uzun ile diğer yakınları, gözyaşlarını tutamadı.