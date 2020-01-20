TUNCELI'DE, 5 Ocak günü kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 15'inci günde, 8 kentten gelen 150 kişilik ekiple sürdü. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı
Gülistan, 150 kişilik ekiple aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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