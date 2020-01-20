Korunan alanlardaki 519 kaçak yapı yıkıldı

ŞEHIRCILIK Bakanlığı'nca korunan alanlarda yapılan denetimlerde tespit edilen 'İmar Barışı'na aykırı 4 bin 333 kaçak yapıdan şimdiye kadar 519'u yıkıldı. Türkiye'de 18 özel çevre koruma bölgesi ve 2 bin 574 doğal sit alanı bulunuyor. Bu alanların biyolojik çeşitliliğinin, doğal kaynaklarının ve bunlarla ilgili kültürel değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yürütülüyor. Bakanlık tarafından korunan alanlarda sık sık denetimler yapılıyor ve kaçak yapılar tespit edilerek gerekli adli yaptırımlar uygulanıyor.



1699 DENETİM

TABIAT Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerince 'İmar Barışı'nın başladığı 8 Haziran 2018'den 15 Ocak'a kadar 1699 denetim yapıldı. Koruma bölgelerinde 1740, doğal sit alanlarında 2 bin 227, çakışan alanlarda 366 olmak üzere 4 bin 333 kaçak yapı tespit edildi. 519 yapının yıkımı gerçekleştirildi. En çok kaçak yapı tespit edilen iller 1412 ile Muğla, 425 ile İzmir, 358 ile Nevşehir oldu.