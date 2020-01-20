Otomobil karşı şeride geçti

İzmir Bayındır'da meydana gelen trafik kazasında iki aileden 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza, doğu kavşağında meydana geldi.



BARİYERLERE ÇARPTI



İzmir istikametinden Ödemiş istikametine giden Erdal V. yönetimindeki 35 ADR 484 plakalı otomobil, Bayındır doğu kavşağını geçtikten hemen sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp karşı şeride geçti.



Karşı yönden gelen Ecenur Y. yönetimindeki 35 R 7620 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak durabildi. Kazada sürücü Erdal V. ve Gurbet V. kazayı hafif yaralı atlatırken, çocuklar İ.V. (5) ve H.V. (10) ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan N.Ç. ise iç kanama nedeniyle İzmir'e sevk edildi. Diğer araçta kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ecenur Y, Ahmet Y. ve Ebru Y. de hastaneye kaldırıldı.

NADİR UYSAL