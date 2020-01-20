Putin: Bu meseleyi sonuçlandıracağız

Türkiye ile ilişkilerin bir çok alanda son derece samimi ve sıcak olduğunu aktaran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her iki taraf için de uygun, ortak noktalar bulmayı öğrendik. Bu da iki komşu arasındaki yapıcı iş birliğinin parlak bir örneği diyebilirim. Libya'daki çatışmalar Avrupa'yı endişelendiriyor. Kaddafi'nin ölümünden sonra Afrika'dan Avrupa'ya bir mülteci akımı gerçekleşti. Elbette Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık, çaba sarf ettik. Libya taraflarının Moskova'da görüşmesi bile bir başarıdır. Dışişleri bakanlarımıza bir teşekkür borçluyuz. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese bile, biz yine de ümidimizi kesmiyoruz. Bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışacağız ve çatışmayı bitireceğiz" dedi.