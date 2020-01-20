Rahşan Ecevit eşinin yanına defnedildi

ÖNCEKİ gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit (97) son yolculuğuna uğurlandı. Rahşan Ecevit için dün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Ecevit'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, yakınları tarafından musalla taşına konuldu. Giresun Şebinkarahisarlı hemşehrileri de Rahşan Ecevit'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.





GENİŞ BİR KATILIM OLDU

TÖRENE AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis eski Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Rahşan Ecevit'in cenazesi eşi Bülent Ecevit'in mezarının da bulunduğu devlet mezarlığına defnedildi. Rahşan Ecevit'in naaşının Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine ilişkin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ve grubu bulunan partilerin desteğiyle önümüzdeki günlerde Meclis'te yasa çıkarılacak.



İMAMOĞLU ŞOV PEŞİNDE

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cenaze töreninde vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ve siyasi sorulara cevap vermesi tepki çekti. Cenazenin maneviyatına uygun olmayan davranışlar sergileyen İmamaoğlu, cenazeyi adeta siyasi arenaya çevirdi.