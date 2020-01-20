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'dan internet erişimiyle ilgili yeni açıklama: Sorun çözüldü

Türk Telekom'dan internet erişimiyle ilgili yeni açıklama: Sorun çözüldü

20.01.2020, 19:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020,19:54

, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu. Açıklamada , “20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı

Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.

Açıklamada , "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45'te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

IHA

Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili açıklama

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