Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili açıklama

Türk Telekom internette yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom internette yaşanan erişim sorunuyla ilgili bir açıklama yaptı. Türk Telekom, internette yaşanan sorunun, siber saldırıyla alakalı olduğunu belirtti. Türk Telekom, yaptığı yazılı açıklama ile bugün yaşanan internet erişim sorununa ilişkin bilgi verdi. İşte Türk Telekom'dan yapılan açıklama:



20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.