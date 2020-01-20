Yargı paketine son şeklini Bakan Gül verecek

TÜRKIYE'DE on binlerce kişiyi ilgilendiren yargı paketi ile ilgili düzenlemenin önümüzdeki ay Meclis'e sunulması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla terör, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme, organize suçlar ve mükerrer suçların dışarıda bırakılacağı düzenlemeyle ilgili çalışmada sona gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu televizyon programında yaptığı açıklamada, düzenlemenin son halinin TBMM'de AK Parti grubunun öncülüğünde diğer partilerle ortaya konacağını kaydetti. Gül, "Özellikle belli suçlarda 2 yılın altında, 18 ayın altında, infaz sisteminden kaynaklı olarak hiç cezaevine girilmediği görülüyor. Bu çalışma öncelikle bir af değil. Çünkü bir suçun mağduru var. Bunlar çıkacaksa da başının üzerinde bir kılıç gibi sallanan, bir hata yaptığında gerekirse infazında kalan sürenin tamamlanacağı bir düzenleme. Hafta sonu evde infaz, hafta sonu geceleyin infaz gibi hamilelere, yaşlılara, hastalara yönelik infazın insani yönünün değeceği birtakım düşünceler söz konusu" diye konuştu.