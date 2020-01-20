Yemen’de Husilerden kanlı saldırı

YEMEN'DE İran destekli Husiler, Marib kentindeki hükümete ait bir askeri kampta yer alan mescide akşam namazı sırasında füze saldırısı düzenledi. Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi, alçak bir terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı. Hadi, "Husi milislerinin utanç verici eylemleri, şüphesiz barışa isteksiz olduklarını gösteriyor. Çünkü ölüm ve yıkımdan başka bir şey bilmiyor, onlar bölgedeki ucuz bir İran kuklası" dedi.



SALDIRININ ardından yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, 70 kişinin yaşamını yitirdiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. İlerleyen saatlerde ölü sayısının 70'ten 79'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 80 olduğu belirtildi