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5 ilde büyük operasyonu!

5 ilde büyük FETÖ operasyonu!

21.01.2020, 08:53

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana merkezli Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

DHA

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