Ceren’in katiline ‘ağır’ müebbet

Ordu’da üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç'un cezası belli oldu. Katil Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ordu'da üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı. 'Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. YENİDEN RAPOR İSTEDİ



Mahkeme Başkanı, katil Özgür Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.



Mahkeme heyeti dosya açısından araştırılacak bir konu kalmadığını belirterek savcının mütalaa talebini açıklamasını istedi. Savcı mütalaasında tüm delillerin yeterli olduğunu, olayın aydınlatıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme kararına göre Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.